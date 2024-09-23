СМИ сообщили о краже имущества из принадлежащей россиянам арены в Хельсинки

В начале сентября город Хельсинки назначил крайний срок продажи принадлежащей россиянам арены, объект должен быть продан не позднее октября, после чего власти города будут обсуждать его выкуп. 18 сентября Helsingin Sanomat написала, что правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на конфискацию арены, средства будут направлены, в частности, на разработку специального закона, который может потребоваться для изъятия объекта.