СМИ сообщили о краже имущества из принадлежащей россиянам арены в Хельсинки

Ранее издание сообщало, что в ночь на 19 сентября группа неизвестных взломала крышу Helsinki Hall и проникла на объект.
«По актуальным данным, воры похитили в основном небольшое имущество — некоторую мебель, алкоголь и, как считается, ценный игровой свитер», — пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.
Представитель полиции Хельсинки Вилле Нисканен подтвердил эту информацию изданию.
«Нам сообщили об украденном имуществе, речь идет о различных предметах или товарах, которые можно было быстро украсть из лож арены», — сказал он.
Полиция ведет расследование и более подробной информацией пока не располагает.
Как утверждают финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
В начале сентября город Хельсинки назначил крайний срок продажи принадлежащей россиянам арены, объект должен быть продан не позднее октября, после чего власти города будут обсуждать его выкуп. 18 сентября Helsingin Sanomat написала, что правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на конфискацию арены, средства будут направлены, в частности, на разработку специального закона, который может потребоваться для изъятия объекта.
Ранее финские СМИ сообщали, что компания-владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов за электричество на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев, находящихся под санкциями, а активы компании заморожены.