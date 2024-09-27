Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У защитника «Баффало» Комарова 2 передачи и «+2» в выставочном матче с «Оттавой». Неучев принял участие в победном голе «Сэйбрс»

«Сэйбрс» обыграли «Сенаторс» (3:2 ОТ) в выставочном матче.

20-летний игрок (16:21 на льду) дважды ассистировал партнерам и завершил матч с полезностью «+2». В его активе 1 бросок в створ, также защитник допустил 2 потери.

В прошлом сезоне Комаров выступал в юниорской лиге Квебека за «Квебек» и «Друммонвиль», став лучшим защитником-бомбардиром лиги в регулярке, а также победителем и самым ценным игроком плей-офф.

За «Баффало» сыграли еще 2 россиянина — защитник Никита Новиков (21:22, «+1», 5 бросков в створ, 2 блока, 2 перехвата, 1 потеря и малый штраф) и форвард Виктор Неучев (13:53, результативная передача в овертайме, «+1», 2 броска в створ, 1 блок).