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Вратарь «Анахайма» Гибсон пропустит от 3 до 6 недель после экстренной операции в связи с аппендицитом

31-летний голкипер перенес экстренную операцию в связи с аппендицитом.

Источник: Sports

Первый матч «Дакс» в регулярном чемпионате НХЛ состоится 12 октября. Ожидается, что американец пропустит старт сезона.

У Гибсона осталось 3 года по текущему контракту с кэпхитом 6,4 миллиона долларов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.