Газизов подписал контракт с фармом «Анахайма». Экс-форвард системы «Авангарда» набрал 95 очков в прошлом сезоне OHL и стал чемпионом с «Лондоном»

Газизов не был задрафтован клубами НХЛ. Экс-форвард системы «Авангарда» отыграли 3 последних сезона за «Лондон» в OHL.
В прошлом сезоне он выиграл чемпионат лиги вместе с «Найтс», набрав 81 (36+45) очко в 68 играх в регулярном чемпионате и еще 14 (7+7) баллов в 15 играх в плей-офф.
Нападающий получил приглашение в лагерь новичков «Анахайма», а потом и в основной тренировочный лагерь «Дакс».
Отметим, что в 2021 году Газизов выиграл Кубок Глинки/Гретцки в составе сборной России U18, набрав 10 (3+7) очков в 5 играх на турнире.