Руа не знает, сможет ли Сорокин сыграть на предсезонке. Вратарь «Айлендерс» продолжает восстановление после операции на спине

Как сообщает The Hockey News, если Сорокин не будет готов к старту сезона, то из-за ситуации с потолком зарплат «Айлендерс» придется помещать его в список травмированных на долгий срок (что обозначает пропуск как минимум 10 игр), чтобы получить возможность включить в заявку вратаря Маркуса Хогберга, который в таком случае составит тандем с Семеном Варламовым.