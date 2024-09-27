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Мразек надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «То, как он бросает и забивает — остановить его непросто. Нужно еще и немного везения»

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки — 894 гола.

Источник: Sports.Ru

"Надеюсь, что он побьет рекорд. Возможно, Александр сделает это в этом сезоне.

То, как он бросает, как он забивает — остановить его непросто. Нужно еще и немного везения«, — сказал вратарь “Чикаго” Петр Мразек.