Мразек надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «То, как он бросает и забивает — остановить его непросто. Нужно еще и немного везения»

"Надеюсь, что он побьет рекорд. Возможно, Александр сделает это в этом сезоне.
То, как он бросает, как он забивает — остановить его непросто. Нужно еще и немного везения«, — сказал вратарь “Чикаго” Петр Мразек.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки — 894 гола.
"Надеюсь, что он побьет рекорд. Возможно, Александр сделает это в этом сезоне.
То, как он бросает, как он забивает — остановить его непросто. Нужно еще и немного везения«, — сказал вратарь “Чикаго” Петр Мразек.