Ротенберг поздравил главу ОКР с днем рождения: «Поздняков сражался за права наших ребят на Играх в Токио и Пекине, защищал как мог. Ваши успехи – это успехи всего нашего спорта!»

После завершения спортивной карьеры Станислав Алексеевич выбрал путь менеджера и добился не меньших результатов, чем на фехтовальном поле боя. Тем более, что биться ему пришлось за всех нас — именно Поздняков был главой нашей делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, где российские хоккеисты взяли золото. Мы каждую секунду чувствовали невероятную поддержку от Станислава Алексеевича, готовность прийти на выручку в любой ситуации.