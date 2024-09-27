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Ротенберг поздравил главу ОКР с днем рождения: «Поздняков сражался за права наших ребят на Играх в Токио и Пекине, защищал как мог. Ваши успехи – это успехи всего нашего спорта!»

Сегодня, 27 сентября, президенту Олимпийского комитета России исполнился 51 год.
Источник: Sports

"Сегодня отмечает день рождения Станислав Алексеевич Поздняков — легенда российского и мирового фехтования, а ныне — глава Олимпийского комитета России.

Станислав Поздняков для фехтования — как Овечкин для хоккея. Лидер нашей сборной, победитель трех Олимпиад, 10-кратный чемпион мира. На красивых победах Позднякова выросли целые поколения российских мастеров шпаги, сабли и рапиры.

После завершения спортивной карьеры Станислав Алексеевич выбрал путь менеджера и добился не меньших результатов, чем на фехтовальном поле боя. Тем более, что биться ему пришлось за всех нас — именно Поздняков был главой нашей делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, где российские хоккеисты взяли золото. Мы каждую секунду чувствовали невероятную поддержку от Станислава Алексеевича, готовность прийти на выручку в любой ситуации.

С мая 2018 года Станислав Поздняков руководит всем российским олимпийским спортом — он сражался за права наших ребят на Играх в Токио и в Пекине, поддерживал во всем и защищал как мог.

Станислав Алексеевич, от всей души поздравляю вас с днем рождения и желаю твердости духа, неиссякаемой энергии и, конечно, успехов во всех начинаниях, ведь ваши успехи — это успехи всего нашего спорта!" — написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.