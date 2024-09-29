На хоккеистов завели уголовные дела за драку на льду с командой ФСБ

По информации источника, сразу после игры, прошедшей весной 2024 года, участвовавших в драке спортсменов оштрафовали и арестовали на 15 суток. Позднее на игроков были заведены дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти», а также взяты обязательства по подписке о невыезде.