Его считали гением в СССР, а он построил великую карьеру при помощи обмана? История о легенде ЦСКА Харламове

Звездный час Валерия настал на финале первенства СССР среди молодежных команд. ЦСКА играл с «Сибирью» и испытывал огромные трудности — вратарь новосибирского клуба обладал большими габаритами и закрывал собой большую часть ворот, поэтому забить ему никак не удавалось. Тут-то Харламов и взял все в свои руки. Юный форвард соорудил настоящий гол-шедевр, с помощью хитрости переиграв габаритного вратаря: сначала Валерий убрал шайбу за ворота, а затем резко выдернул ее и завез в пустой угол, поскольку голкипер уже переместился в противоположную сторону, предполагая, что будущая звезда мирового хоккея выедет именно оттуда. Но наш герой был далеко не рядовым хоккеистом. Просто тогда еще не все это понимали.