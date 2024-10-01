Его считали гением в СССР, а он построил великую карьеру при помощи обмана? История о легенде ЦСКА Харламове

Мало кто знает, что легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Валерий Харламов вообще не должен был играть в хоккей. В детстве он страдал от постоянных проблем со здоровьем: с рождения у Валерия была диспепсия — неусвоение пищи. Из-за низкого иммунитета мальчик постоянно лежал в больнице и был вынужден проводить в медицинских учреждениях больше времени, чем дома. Родители Харламова неоднократно рассказывали, что до наступления 13-летия их сын переболел «почти всеми известными науке болезнями». Особенно будущий хоккеист страдал от ангины, которая беспокоила его постоянно.
«Валерка очень часто болел ангиной. Одна за одной, одна за одной. И вот был один такой случай. Только переболев, пошел в ванную мыться. Хотел свет включить правой рукой, а она как плеть повисла. Врачи поставили диагноз “детский паралич”, который стал следствием многочисленных простуд», — рассказывала Татьяна, сестра Харламова.
К детскому параличу впоследствии добавился еще и порок сердца. Тогда родители отправили Валерия в санаторий в Красной Пахре, а затем в заводской пионерлагерь под Звенигородом — там будущий олимпийский чемпион прошел курс лечения. Несмотря на заметные улучшения, врачи запретили Харламову занятия спортом, но мальчик решил иначе: уже через месяц после возвращения из Звенигорода он записался в хоккейную школу ЦСКА.
«Пришел и записался. Жил неподалеку, на Соколе. Валера в детстве переболел менингитом — ему вообще запретили заниматься спортом! Так он справку не принес и родителям ничего не сказал», — рассказывал первый тренер прославленного нападающего Виталий Ерфилов.
Самое интересное, что Харламов записался в группу не своего года рождения — Валерий появился на свет в 1948 году, а занимался он в одной команде с ребятами 1949 года рождения. Неизвестно, умышленно ли так поступил наш герой или нет. Будущая звезда советского хоккея тренировался с младшим годом на протяжении двух лет — по истечении этого времени обман вскрылся благодаря отцу, который сам пришел и рассказал обо всем главному тренеру команды.
«Отец пришел — сказал! “Виталик, я не могу — подведет же команду”. Харламов был одним из лидеров, а их всегда проверяют. Папа Боря и говорит: “Его разлипатят — а с ЦСКА очки снимут”, — вспоминал Ерфилов.
Эта ситуация вполне могла бы закончиться отчислением Харламова и скандалом, но Виталию Ерфилову удалось договориться с главным тренером команды 1948 года рождения Вячеславом Тазовым. Ерфилов видел в своем подопечном «что-то нестандартное» и гарантировал, что еще совсем юный хоккеист способен помочь новой команде. Тазов согласился. Но поначалу Харламов испытывал трудности в конкуренции со сверстниками: в ЦСКА-1948 Валерий был на вторых ролях и находился за спинами сильнейшего юниора страны и главного претендента на попадание в основу армейского Александра Смолина и капитана Владимира Богомолова. Так продолжалось следующие 3−4 года, пока Харламов резко не спрогрессировал и не принялся разрывать соперников в каждом матче, попутно став лучшим игроком команды по своему возрасту.
«Харламов удивлял решениями. Как-то играли на Кубок Москвы со “Спартаком”. Выскочил на красную — перед ним два защитника. Огромные лбы. Валерка начал оглядываться, медленно покатился к борту. Всем ясно — забздел! Защитники его поджимают, теснят. Ну, думаю, сейчас шайбу потеряет. А Харламов вдруг взрывается, на скорости пролетает между двумя и забивает! Оба проспали!» — восхищенно рассказывал Ерфилов.
Звездный час Валерия настал на финале первенства СССР среди молодежных команд. ЦСКА играл с «Сибирью» и испытывал огромные трудности — вратарь новосибирского клуба обладал большими габаритами и закрывал собой большую часть ворот, поэтому забить ему никак не удавалось. Тут-то Харламов и взял все в свои руки. Юный форвард соорудил настоящий гол-шедевр, с помощью хитрости переиграв габаритного вратаря: сначала Валерий убрал шайбу за ворота, а затем резко выдернул ее и завез в пустой угол, поскольку голкипер уже переместился в противоположную сторону, предполагая, что будущая звезда мирового хоккея выедет именно оттуда. Но наш герой был далеко не рядовым хоккеистом. Просто тогда еще не все это понимали.
«У вратаря шок! Первое же вбрасывание, снова Харламов подхватил — и покатился туда же. Вратарь уже за шайбой следил, Валерка держал ее прямо перед ним. Подманил, убрал под себя — и в ближний! Все, вратарь бросил играть — победили 12:1», — рассказывал первый тренер нашего героя.
Так и началась великая карьера одного из самых незаурядных нападающих в истории хоккея. Кто знает, как бы сложился путь Харламова, если бы он сразу записался в команду своего возраста?