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Якушев о рекорде Гретцки: «НХЛ — это бизнес. Менеджеры заинтересованы в том, чтобы Овечкин как можно дольше играл и приносил дивиденды»

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки — 894 гола.

Источник: Sports.Ru

"У Овечкина еще два года контракта. Я думаю, что за два года он должен рекорд побить.

Если вдруг этого не будет, то ему наверняка продлят контракт для того, чтобы он это сделал.

Прежде всего НХЛ — это бизнес. Стадион «Вашингтона» всегда забит болельщиками, когда играет Александр.

Такое и в других городах, потому что люди приходят смотреть на Овечкина полным стадионом.

Менеджеры всех клубов НХЛ заинтересованы в том, чтобы Овечкин как можно дольше играл и приносил дивиденды", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.