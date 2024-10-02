Гру о встрече с Якушевым: «Я сказал: «Мне нужно сделать с ним селфи!» Это огромная честь, потому что он член Зала славы, герой Суперсерии-72. Важный момент для меня»

— Приношу извинения за это. Перед матчем меня представили Александру Якушеву. И я сказал Борису Миронову: «Мне нужно с ним сделать селфи!» Для меня это огромная честь, потому что Якушев — член Зала хоккейной славы, герой Суперсерии-72. Это важный момент для меня. Я послал это фото своему сыну.