«Каролина» подписала Скайлера Бринд’Амора на год. Сын главного тренера клуба набрал 8 очков в 54 играх в АХЛ в прошлом сезоне

25-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Шарлотт» (фарм-клуб «Флориды») — 54 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 8 (3+5) очков при полезности «минус 16». В Кубке Колдера добавил 1 (0+1) балл в 3 играх.
До этого центрфорвард отыграл 4 сезона в NCAA за университет Куиннипак, с которым выиграл национальный студенческий чемпионат в 2023 году. В 145 играх за команду у него 76 (23+53) очков при полезности «+43».
На драфте НХЛ Бринд’Амор-младший был выбран «Эдмонтоном» в 2017 году под общим 177-м номером, но контракт с «Ойлерс» не был подписан до истечения срока действия прав.
Отметим, что в прошлом сезоне у «Каролины» не было фарм-клуба в АХЛ. В этом году «Кейнс» возобновили сотрудничество с «Чикаго Вулвс».