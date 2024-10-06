Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин завершил предсезонку НХЛ с 1+1 в 3 играх. Первый матч «Вашингтона» в регулярке пройдет через неделю

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Бостоном» (2:0) в выставочном матче.
Источник: Sports

39-летний российский форвард (18:19, 4:01 — в большинстве, нейтральная полезность) нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

Всего в 3 играх на предсезонке у Овечкина 2 (1+1) балла за результативность при полезности «минус 2».

Первый матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» проведут с «Нью-Джерси» 12 октября (начало по московскому времени — 13 октября в 02:00).

Овечкин в новом сезоне продолжит погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в рамках регулярок — 853 шайбы против 894.

«Пузико и деревяшка вместе». Как Овечкин провел межсезонье-2024.