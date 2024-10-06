Овечкин завершил предсезонку НХЛ с 1+1 в 3 играх. Первый матч «Вашингтона» в регулярке пройдет через неделю

39-летний российский форвард (18:19, 4:01 — в большинстве, нейтральная полезность) нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Всего в 3 играх на предсезонке у Овечкина 2 (1+1) балла за результативность при полезности «минус 2».
Первый матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» проведут с «Нью-Джерси» 12 октября (начало по московскому времени — 13 октября в 02:00).
Овечкин в новом сезоне продолжит погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в рамках регулярок — 853 шайбы против 894.
«Пузико и деревяшка вместе». Как Овечкин провел межсезонье-2024.