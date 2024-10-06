Михайлов о матчах России и Канады: «Даю 200% — ажиотаж будет такой же, как вокруг Суперсерии в 1972 году. Если не больше»

— Честно говоря, по большому счету я не интересуюсь НХЛ.
Слежу только за тем, когда Сашка Овечкин побьет рекорд Гретцки. Я ему желаю сделать это как можно быстрее, потому что с каждым годом будет все сложнее забивать.
— Как вы думаете, реально ли в наши дни возродить матчи России и Канады?
— Я вам даю 100 — нет, даже 200 процентов: если такие матчи состоятся, то ажиотаж будет такой же, как вокруг Суперсерии в 1972 году. Если не больше. У меня сомнений нет в этом плане.
Самое главное, чтобы это все состоялось, а за остальное не волнуйтесь. Весь вопрос — в организации таких матчей, — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.