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Кузнецов про Овечкина и рекорд Гретцки: «Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько. Все вместе похлопали бы и порадовались»

Хоккеист СКА посетил матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань».

Источник: Sports.Ru

— Мы знаем, что спорт — это рекорды. «Зенит» недавно установил рекорд этого сезона, выиграв с разницей «+44» дома. А похожее, примерно, число 42 шайбы надо забросить вашему бывшему партнеру по «Вашингтону». Когда это случится, как думаете?

— Поскорее бы, чтобы он забил и уже закончил, спокойно наслаждался жизнью. У него семья, дети.

Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались, — сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, выступавший вместе с Овечкиным в «Вашингтоне».