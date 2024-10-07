Кузнецов про Овечкина и рекорд Гретцки: «Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько. Все вместе похлопали бы и порадовались»

Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались, — сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, выступавший вместе с Овечкиным в «Вашингтоне».