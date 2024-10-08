«Колорадо» отправил Николая Коваленко в АХЛ. Клуб сможет вернуть форварда в основу перед стартом сезона, когда заполнит LTIR

Как пишет Denver Sports, ожидается, что Коваленко и Иван будут возвращены в основу, когда «Колорадо» отправит нескольких игроков (Габриэля Ландескуга, Арттури Лехконена и Такера Пулмэна) в список травмированных на долгий срок (LTIR).