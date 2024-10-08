Гущин включен в основной состав «Сан-Хосе» на момент открытия сезона НХЛ. Он набрал 9 очков в 4 играх на предсезонке

Россиянин набрал 9 (1+8) очков в 4 выставочных матчах и разделил первое место среди лучших бомбардиров предсезонки НХЛ с Мэтью Барзэлом из «Айлендерс».
В двух предыдущих сезонах Гущин в общей сложности провел 6 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 4 (2+2) балла.
Первый матч в новом сезоне «Сан-Хосе» проведет дома против «Сент-Луиса» 10 октября (начало по московскому времени — 11 октября в 05:30).
Добавим, что в «список 23» калифорнийского клуба вошел еще один россиянин — форвард Клим Костин. Защитник Шакир Мухамадуллин и форвард Игорь Чернышов находятся в неактивном списке из-за травм.