Никитин о поражении от СКА: «Локомотив» делал непозволительные вещи для командной игры. Нужно придушить эти вопросы"

Каюмов в четвертом звене? Он играет не в четвертом звене. Он играет столько же, сколько и играл. Мы имеем опцию — четыре равноценных звена. Можно на это смотреть как плюс. Хоккей — командный вид спорта. Артур забил свой гол, много хорошего сделал.