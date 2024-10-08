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Никитин о поражении от СКА: «Локомотив» делал непозволительные вещи для командной игры. Нужно придушить эти вопросы"

"Неоднозначные эмоции и впечатления от игры. Первое — не умаляя заслуг соперника, мы делали непозволительные вещи для командной игры. Завтра это разберем, нужно эти вопросы придушить. Это технико-тактические вещи.

Источник: Sports

Есть законы. Хоккей — командный вид спорта. Не всегда побеждает команда, которая играет лучше, а команда, которая хочет выиграть больше. Мы тоже хотели выиграть.

Каюмов в четвертом звене? Он играет не в четвертом звене. Он играет столько же, сколько и играл. Мы имеем опцию — четыре равноценных звена. Можно на это смотреть как плюс. Хоккей — командный вид спорта. Артур забил свой гол, много хорошего сделал.

Гол Плотникова? Мы очень сильно хотели забить, забыли установку, которая была перед игрой. Компьютер перегрузился атакой. Сильная команда — это команда, которая умеет играть в две стороны.

Алексеев? Он приступил к тренировкам на льду. Еще не в общей группе. Он скажет сам, когда будет готов«, — сказал главный тренер “Локомотива” Игорь Никитин.