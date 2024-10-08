Ларионов о 4:0 с «Куньлунем»: «Порадовала игра вратаря Кульбакова. Он был третьим защитником, начинал атаки. Было бы здорово, если бы один или два гола забили с его передач. Но увлекаться этим не надо»

Порадовала игра нашего вратаря Ивана Кульбакова, который сыграл первый раз на ноль в сезоне. Наверное, он смотрит очень много современного футбола, в котором атаку начинает вратарь, и он был третьим защитником, который начинал атаки. Было бы здорово, если бы один или два гола были забиты с его передач. Но этим увлекаться не надо, это нужно делать своевременно.