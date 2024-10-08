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Ларионов о 4:0 с «Куньлунем»: «Порадовала игра вратаря Кульбакова. Он был третьим защитником, начинал атаки. Было бы здорово, если бы один или два гола забили с его передач. Но увлекаться этим не надо»

«Когда получаешь недельный перерыв, есть две стороны медали: плюс в том, что можно перевести дыхание, а с другой стороны, ты теряешь игровой ритм. Опасались соперника. Знали, что они будут кусаться до конца.
Источник: Sports

Рады победе, но не будем впадать в эйфорию и делать из победы большое событие.

Порадовала игра нашего вратаря Ивана Кульбакова, который сыграл первый раз на ноль в сезоне. Наверное, он смотрит очень много современного футбола, в котором атаку начинает вратарь, и он был третьим защитником, который начинал атаки. Было бы здорово, если бы один или два гола были забиты с его передач. Но этим увлекаться не надо, это нужно делать своевременно.

Дали пробить штрафной бросок Михаилу Абрамову, потому что у него есть качество, которое позволяет исполнять такие вещи. К сожалению, он не проверил клюшку перед выполнением броска, в которой была трещина, полученная в предыдущем эпизоде«, — сказал главный тренер “Торпедо” Игорь Ларионов.