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Вячеслав Фетисов: «Я ожидаю от Овечкина хорошей игры в этом году, много голов. Он нацелен — я с ним общался летом много»

— Какие у вас ожидания от Овечкина в новом сезоне?

Источник: Sports

— Я ожидаю от него хорошей игры в этом году, много голов, хорошего настроения. И надеюсь, чтобы только не было травм.

А так, он нацелен — я с ним общался летом много. Поэтому хочу пожелать ему хорошего старта, — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин не обгонит Гретцки, а кубок возьмет «Эдмонтон», «Даллас» или «Колорадо». Наши прогнозы на НХЛ-24/25.