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Чешский комментатор Йинох о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Мне это уже надоело. К слову о морализаторстве: в сезоне-2011/12 ты поехал в Россию»

Чешский вратарь выступал за «Спартак» в КХЛ.
Источник: Sports

Ранее Гашек высказался об игре российских хоккеистов в НХЛ: «Лига стала рекламой боевых действий. Ее руководство несет ответственность».

"Мне это уже надоело. Меня оскорбляет намек на то, что, следя за НХЛ или комментируя ее, я якобы становлюсь сторонником России.

Русские в НХЛ молчат, и это к лучшему.

К слову о морализаторстве. В сезоне-2011/12 (на самом деле в сезоне-2010/11 — Спортс«“) ты все равно поехал в Россию”, — приводит Sport.cz слова комментатора Михала Йиноха.

Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов.