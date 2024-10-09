Мэттьюс – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ с общим доходом 21,7 млн долларов. Маккиннон – 2-й, Овечкин и Макдэвид делят 3-е место (Forbes)

Оценка доходов вне льда была определена на основе бесед с инсайдерами отрасли. Эти цифры отражают ежегодные доходы от рекламных контрактов, имиджевых прав, а также доходы от бизнеса, в котором спортсмены имеют значительную долю.
Возглавил рейтинг форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который заработает 21,7 миллиона долларов в текущем сезоне.
В топ-10 вошли следующие хоккеисты:
1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 21,7 млн долларов (16,7 млн дохода по контракту, 5 млн дохода вне льда);
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 19,5 млн (16,5+3 млн);
3−4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 16 млн (11+5 млн);
3−4. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 16 млн (10+6 млн);
5. Элиас Петтерссон («Ванкувер») — 14,8 млн (14,5+0,3 млн);
6. Давид Пастрняк («Бостон») — 14,5 млн (13+1,5 млн);
7. Вильям Нюландер («Торонто») — 13,8 млн (13,5+0,3 млн);
8. Джейк Генцел («Тампа») — 13,5 млн (13,3+0,2 млн);
9. Расмус Далин («Баффало») — 13,1 млн (13+0,1 млн);
10. Сет Джонс («Чикаго») — 12,8 млн (12,5+0,3 млн).