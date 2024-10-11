Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малкин – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 800 голевых передач. В истории лиги – 34-й игрок с таким достижением

38-летний форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (6:3) и был признан его третьей звездой.
Источник: Sports

Это первые очки россиянина в новом сезоне. Всего у него стало 1298 (498+800) баллов в 1147 играх в рамках регулярок.

Малкин — первый из российских игроков в истории НХЛ, сделавший 800 результативных передач. На втором месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона» (697 ассистов в 1426 играх).

В истории «Питтсбурга» Евгений стал 3-м игроком с таким достижением (Марио Лемье — 1033 в 915, Сидни Кросби — 1006 в 1274, в том числе 2 ассиста сегодня).

В истории лиги Малкин идет на общем 34-м месте, на 33-й позиции — Пьер Тюржон (812 в 1294). Среди действующих игроков его опережают Кросби и Патрик Кэйн из «Детройта» (813 в 1230).

Сегодня нападающий (16:06, 2:27 — в большинстве, нейтральная полезность) трижды бросил в створ и сделал 1 блок. Статистика на точке вбрасывания — 50% (6 из 12).