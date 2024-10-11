Малкин – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 800 голевых передач. В истории лиги – 34-й игрок с таким достижением

Это первые очки россиянина в новом сезоне. Всего у него стало 1298 (498+800) баллов в 1147 играх в рамках регулярок.
Малкин — первый из российских игроков в истории НХЛ, сделавший 800 результативных передач. На втором месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона» (697 ассистов в 1426 играх).
В истории «Питтсбурга» Евгений стал 3-м игроком с таким достижением (Марио Лемье — 1033 в 915, Сидни Кросби — 1006 в 1274, в том числе 2 ассиста сегодня).
В истории лиги Малкин идет на общем 34-м месте, на 33-й позиции — Пьер Тюржон (812 в 1294). Среди действующих игроков его опережают Кросби и Патрик Кэйн из «Детройта» (813 в 1230).
Сегодня нападающий (16:06, 2:27 — в большинстве, нейтральная полезность) трижды бросил в створ и сделал 1 блок. Статистика на точке вбрасывания — 50% (6 из 12).