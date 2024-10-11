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Губерниев про 800 передач Малкина в НХЛ: «Великий игрок, умница, продолжатель традиций интеллектуального хоккея. Тарасов называл Мальцева Есениным на льду, Евгений тоже поэт»

Ранее 38-летний форвард «Питтсбурга» стал первым россиянином в истории НХЛ, сделавшим 800 голевых передач за карьеру.
Источник: Sports.Ru

"Я поклонник таланта Жени Малкина и еще я друг его жены. И вообще я к Жене отношусь с той нежностью, с которой можно относиться к большому хоккеисту. Мы с ним дружим.

Хочу сказать, что Малкин — это интеллект, ум и образец того, что на льду могут добиваться успеха не только атлеты, но и люди, которые одновременно с атлетическим телосложением еще и здорово соображают.

Он продолжатель традиций интеллектуального хоккея. Символично, что именно он стал первым из наших, кто отдал такое количество передач, потому что хоккей — это не только голы, но еще и пасы.

Малкин — умница. В свое время Анатолий Тарасов называл Мальцева Есениным на льду. Малкин, безусловно, тоже поэт. Если брать представителей Золотого века в поэзии в преломлении на хоккей, то это Харламов, Фетисов.

Малкин — Серебряный век. Кто лучший поэт — Лермонтов или Есенин? Нельзя сравнить несравнимое, они оба великие. Для меня Женя — настоящий поэт и великий хоккеист.

Он отличный человек, труженик, а еще у него прекрасная жена, поздравлю Аню, она моя близкая подруга. Великолепно, когда люди счастливы, и я за них очень рад«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.