Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майоров о Малкине: «Недооцененный игрок. Я был возмущен, когда его не оказалось в топ-100 игроков НХЛ»

«Я всегда симпатизировал Малкину. Можно сказать, это игрок моего воображения и вкуса. Всегда ставлю его на самые высокие места. Недавно был какой-то рейтинг – 100 лучших хоккеистов НХЛ, так Малкина там даже не оказалось.
Источник: Sports

Я был не только удивлен, но и возмущен. К сожалению, есть некоторый перекос в сторону тех, кто шайбы непосредственно забрасывает, и забывают о тех, кто их собственно довел до автора гола.

И тут сложно сказать, у кого в результативной атаке заслуг больше. Малкин же великолепно играет на партнеров, всегда помогает товарищам отличиться. В этом плане считаю, что он недооцененный игрок", — сказал двукратный олимпийский чемпион.

? У Малкина — 800 передач в НХЛ! Третий в истории «Питтсбурга» и лучший среди русских.