Майоров о Малкине: «Недооцененный игрок. Я был возмущен, когда его не оказалось в топ-100 игроков НХЛ»

Я был не только удивлен, но и возмущен. К сожалению, есть некоторый перекос в сторону тех, кто шайбы непосредственно забрасывает, и забывают о тех, кто их собственно довел до автора гола.
И тут сложно сказать, у кого в результативной атаке заслуг больше. Малкин же великолепно играет на партнеров, всегда помогает товарищам отличиться. В этом плане считаю, что он недооцененный игрок", — сказал двукратный олимпийский чемпион.
? У Малкина — 800 передач в НХЛ! Третий в истории «Питтсбурга» и лучший среди русских.