Каменский об Овечкине: «Рекорды будут падать, если «Вашингтон» будет хорошо выступать. Хоккей – командная игра»

— Читал мнение, что Александра раздражают разговоры о погоне за рекордом Гретцки. Как вы думаете, насколько это реально?
— Я думаю, что он настраивается на каждый матч и выходит играть на результат команды. А результат личный приходит с хорошим выступлением команды.
Если команда будет хорошо играть, значит, будет Александр хорошо играть, будет настроение, и голы будут, и рекорды будут падать.
Хоккей — командная игра, и от этого тоже многое зависит, — сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.