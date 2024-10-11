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Каменский об Овечкине: «Рекорды будут падать, если «Вашингтон» будет хорошо выступать. Хоккей – командная игра»

Российский форвард «Кэпиталс» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Sports

— Читал мнение, что Александра раздражают разговоры о погоне за рекордом Гретцки. Как вы думаете, насколько это реально?

— Я думаю, что он настраивается на каждый матч и выходит играть на результат команды. А результат личный приходит с хорошим выступлением команды.

Если команда будет хорошо играть, значит, будет Александр хорошо играть, будет настроение, и голы будут, и рекорды будут падать.

Хоккей — командная игра, и от этого тоже многое зависит, — сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.