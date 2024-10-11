Суперсейв американского вратаря, победа «Сибири» на последней минуте. Итоги дня в хоккее

«Если я играю неправильно, если я не очень доволен своей игрой, то да, это, вероятно, мои последние два года. Но я не могу сказать наверняка, что закончу через два года. Если буду хорошо играть в этом году и в следующем году, если буду доволен своей игрой, то, возможно, я поиграю немного больше после этого. Это было бы здорово», — приводит слова Малкина The Athletic.