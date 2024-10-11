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Отец Малкина: «Беспокоит, что только такие ребята, как Евгений и Кросби, тащат на себе «Питтсбург». Они же не могут за всю команду играть. Нужно, чтобы подтягивались новые люди»

11 октября «Питтсбург» одержал первую победу в сезоне-2024/25, обыграв «Детройт» (6:3). В первой игре чемпионата «Пингвинс» проиграли «Рейнджерс» со счетом 0:6.
Источник: Sports

В матче с «Детройтом» Малкин отдал две голевые передачи. Теперь на его счету 1298 (498+800) баллов в 1147 играх в рамках регулярок. 38-летний форвард стал первым россиянином в истории НХЛ, сделавшим 800 голевых передач за карьеру.

"Беспокоит, что только такие ребята, как Евгений, Сидни Кросби, до сих пор тащат на себе команду. Они же не могут за всю команду играть.

Нужно, чтобы подтягивались новые люди, чтобы коллектив был силен полностью, остальные тянулись за ними.

800 передач? Для меня все его цифры важные, я смотрю за его игрой и доволен ею«, — сказал отец нападающего “Питтсбурга” Владимир Малкин.