Евгений Малкин: «Хороший хоккеист учится менять свою игру. Если я провел 40 секунд на льду, нужно действовать умно, терпеливо, а не пытаться обыгрывать соперников 1 в 1»

«Мы с Салли (главный тренер “Питтсбурга” Майк Салливан — Спортс»") поговорили. Мы обсудили некоторые изменения в моей игре. У меня большой опыт, и я должен показать, что, если ты хороший игрок, ты учишься изменять свою игру с годами. Я должен это сделать.