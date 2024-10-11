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Евгений Малкин: «Хороший хоккеист учится менять свою игру. Если я провел 40 секунд на льду, нужно действовать умно, терпеливо, а не пытаться обыгрывать соперников 1 в 1»

«Мы с Салли (главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан – Спортс’‘) поговорили. Мы обсудили некоторые изменения в моей игре. У меня большой опыт, и я должен показать, что, если ты хороший игрок, ты учишься изменять свою игру с годами.
Источник: Sports

«Мы с Салли (главный тренер “Питтсбурга” Майк Салливан — Спортс»") поговорили. Мы обсудили некоторые изменения в моей игре. У меня большой опыт, и я должен показать, что, если ты хороший игрок, ты учишься изменять свою игру с годами. Я должен это сделать.

Мы говорили о том, что, возможно, не стоит пытаться обыгрывать соперников один на один в каждом смене. Иногда, когда ты свеж в смене, да, нужно рисковать.

Но я хочу научиться быть более терпеливым, чаще использовать своих крайних нападающих, больше смотреть, что происходит на льду, а не пытаться постоянно обыгрывать соперников.

Если я уже провел 30 или 40 секунд на льду, мне нужно играть умно«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.