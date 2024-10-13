У «Авангарда» новый глава, Георгиева поддержали в «Колорадо». Итоги дня в хоккее

«Это назначение — большая честь и ответственность для меня. “Авангард” — флагман российского хоккея и гордость омичей. Он должен радовать классной игрой и высокими результатами своих болельщиков, которые всегда поддерживают “Авангард”. В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал “Авангарда” будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать “Авангард” как спортивную организацию, в том числе хоккейную академию, которая является одной из лучших в России», — цитирует Кожевникова пресс-служба клуба.