Плющев о 927 очках Шипачева в КХЛ: «Харламов феерил на льду, им восхищались — не помню, чтобы он хвастался достижениями. Цифрам уделяют слишком много внимания»

Но все — в России, Европе, Северной Америке — восхищались тем, как он феерил на льду. Не помню, чтобы Харламов хвастался своими достижениями, он просто выходил и играл.
В последнее время стали слишком много уделять внимание цифрам и рекордам. Не буду называть фамилию игрока одного московского клуба, так его как-то так чествовали за очередное достижение, а в итоге он просто пропал, никто его и не вспоминает.
Что касается Шипачева, то это добротный игрок, который в свои лучшие годы демонстрировал хоккей высокого качества. Конечно, есть спортсмены, следящие за статистикой, но немало и тех, кто относится к этому, как я", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Шипачев набрал 927 очков в КХЛ. До рекорда Мозякина — 1 балл.