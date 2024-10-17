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Плющев о 927 очках Шипачева в КХЛ: «Харламов феерил на льду, им восхищались — не помню, чтобы он хвастался достижениями. Цифрам уделяют слишком много внимания»

"Ко всей статистике отношусь скептически. Она меня не интересует, пусть не обижаются рекордсмены. Вот был такой великий хоккеист — Харламов. Я вот не знаю, сколько шайб он забил, передач отдал, матчей отыграл.

Источник: Sports

Но все — в России, Европе, Северной Америке — восхищались тем, как он феерил на льду. Не помню, чтобы Харламов хвастался своими достижениями, он просто выходил и играл.

В последнее время стали слишком много уделять внимание цифрам и рекордам. Не буду называть фамилию игрока одного московского клуба, так его как-то так чествовали за очередное достижение, а в итоге он просто пропал, никто его и не вспоминает.

Что касается Шипачева, то это добротный игрок, который в свои лучшие годы демонстрировал хоккей высокого качества. Конечно, есть спортсмены, следящие за статистикой, но немало и тех, кто относится к этому, как я", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Шипачев набрал 927 очков в КХЛ. До рекорда Мозякина — 1 балл.