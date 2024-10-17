Малкин — 2-й россиянин в НХЛ, забросивший 500 шайб. В истории лиги — 48-й игрок с таким достижением

На его счету стало 1307 (500+807) баллов в 1150 играх в рамках регулярок. Юбилейную шайбу россиянин забросил в начале третьего периода после передачи Сидни Кросби из-за ворот. После этого все игроки «Пингвинс» выскочили на лед, чтобы поздравить россиянина.