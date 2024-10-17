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Кросби — 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 1600+ очков. Быстрее этой отметки достигли только Гретцки, Лемье, Дионн и Ягр

Капитан «Питтсбурга» стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ), а также дважды ассистировал партнерам — в том числе Евгению Малкину при его 500-й шайбе в лиге.
Источник: Sports

На счету 37-летнего канадца стало 6 (1+5) баллов в 5 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1602 (593+1009) балла в 1277 играх.

Выше Кросби в списке лучших бомбардиров в истории лиги идут Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915) и Джо Сакик (1641 в 1378).

Среди действующих игроков 2-е место занимает Александр Овечкин («Вашингтон», 1553 в 1428, 853+700).

При этом Сидни стал пятым игроком в истории лиги по скорости достижения отметки 1600 очков. Меньшее число матчей потребовалось только Гретцки (667), Лемье (812), Дионну (1164) и Ягру (1274).