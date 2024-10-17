Малкин набрал 1+3 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 11 очков в 5 играх

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 11 (2+9) баллов в 5 играх. Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с отрывом от преследователей в 3 балла.
Сегодня Малкин (22:51, 5:33 — в большинстве, «+1») нанес 7 бросков в створ и 1 мимо, сделал 2 блока и 2 перехвата, допустил 1 потерю шайбы.
На вбрасываниях Евгений выиграл 8 попыток из 12 (66,7%).
Малкин — 2-й россиянин в НХЛ, забросивший 500 шайб. В истории лиги — 48-й игрок с таким достижением.