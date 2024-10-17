Малкин набрал 1+3 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 11 очков в 5 играх

Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ) и был признан его первой звездой. Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.