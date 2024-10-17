Кросби о Малкине: «Помню, как наблюдал за игрой Джино, ждал, когда он приедет в “Питтсбург”. Он с самого начала казался особенным»

Я надеялся, что все сложится именно так. И так и получилось. Я очень благодарен за это. Я думаю, что будь то такие моменты, как сегодня, или все то, что мы пережили вместе, хорошее или плохое — было просто невероятно быть частью команды и играть с ним на протяжении такого количества времени.