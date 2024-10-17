Малкин про 500 голов в НХЛ: «Я родился в Магнитогорске, вырос в обычной семье. Никогда не думал, что смогу покорить такую высоту. Все-таки 500 шайб — гроссмейстерский рубеж. Будем дальше работать»

И я все лето думал об этом: «Когда же забью 500-й гол?» Это даже отвлекало. Друзья напоминали, писали. Особенно после недавнего матча с «Монреалем», когда я забросил шайбу в пустые ворота. И мне остался только один гол. Все его очень ждали, и я тоже, конечно.