Канарейкин про 500 голов Малкина в НХЛ: «Суперзвезда, стоящая в одном ряду с Овечкиным. Поздравляю Евгения, он хорошо рекламирует нас в НХЛ»

"Поздравим Евгения с этим достижением. Это наша суперзвезда, которая стоит в одном ряду с Александром Овечкиным. Это одна плеяда, одно поколение.
Они вместе росли, проходили через институт сборных России, уехали в НХЛ в раннем возрасте. Большая карьера, поэтому ещё раз поздравлю Евгения.
О Малкине говорят меньше, чем об Овечкине? Согласен, говорят меньше, хотя он достоин самых больших в свою сторону похвал и эпитетов. Он суперзвезда нашего хоккея.
Малкин — разносторонний игрок, не только хороший распасовщик, но и умеющий забивать, имеющий характер российского воспитания. Он хорошо рекламирует нас в НХЛ", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру.