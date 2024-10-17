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Канарейкин про 500 голов Малкина в НХЛ: «Суперзвезда, стоящая в одном ряду с Овечкиным. Поздравляю Евгения, он хорошо рекламирует нас в НХЛ»

38-летний форвард «Питтсбурга» забил юбилейную шайбу в матче с «Баффало» (6:5 ОТ). Всего в этой встрече Малкин набрал 4 (1+3) очка.

Источник: Sports

"Поздравим Евгения с этим достижением. Это наша суперзвезда, которая стоит в одном ряду с Александром Овечкиным. Это одна плеяда, одно поколение.

Они вместе росли, проходили через институт сборных России, уехали в НХЛ в раннем возрасте. Большая карьера, поэтому ещё раз поздравлю Евгения.

О Малкине говорят меньше, чем об Овечкине? Согласен, говорят меньше, хотя он достоин самых больших в свою сторону похвал и эпитетов. Он суперзвезда нашего хоккея.

Малкин — разносторонний игрок, не только хороший распасовщик, но и умеющий забивать, имеющий характер российского воспитания. Он хорошо рекламирует нас в НХЛ", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру.