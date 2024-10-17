Малкин о «Металлурге»: «Плохо начал сезон, но в плей-офф будет в порядке. “Питтсбург” сделал чемпионский дубль в 2016—2017 годах, желаю такого же “Магнитке”

Вижу и читаю новости, что происходит в «Магнитке», какие перемены, каких игроков удалось подписать на рынке. Кто приходит, кто что делает. Верю, что ближе к плей‑офф удастся еще кого‑то подписать, как обычно бывает перед дедлайном.