Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин о Мичкове: «Здорово, когда талантливые игроки приезжают в НХЛ, рад за него. Знаю, что здесь Знарок, так что Матвей в надежных руках»

«Филадельфия» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится 23 октября, начало — в 1:00 по московскому времени.

Источник: Sports

"Я думаю, это здорово, когда талантливые игроки приезжают сюда и играют правильно, ведя за собой команду. Как игрок, ты получаешь удовольствие от этого, желаешь им удачи и смотришь, что из этого выйдет.

Я знаю, что здесь Олег [Знарок], так что он в надежных руках. Нужно просто быть терпеливым и делать свою игру. Это самое главное. Если будешь слишком много думать… ничего не выйдет.

Я рад за него. Он талантливый парень. Здесь он в надежных руках. Ему нужно просто быть терпеливым и вести свою игру, и все будет хорошо«, — сказал капитан “Вашингтона”.