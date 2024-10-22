Овечкин о Мичкове: «Здорово, когда талантливые игроки приезжают в НХЛ, рад за него. Знаю, что здесь Знарок, так что Матвей в надежных руках»

"Я думаю, это здорово, когда талантливые игроки приезжают сюда и играют правильно, ведя за собой команду. Как игрок, ты получаешь удовольствие от этого, желаешь им удачи и смотришь, что из этого выйдет.
Я знаю, что здесь Олег [Знарок], так что он в надежных руках. Нужно просто быть терпеливым и делать свою игру. Это самое главное. Если будешь слишком много думать… ничего не выйдет.
Я рад за него. Он талантливый парень. Здесь он в надежных руках. Ему нужно просто быть терпеливым и вести свою игру, и все будет хорошо«, — сказал капитан “Вашингтона”.