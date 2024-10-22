Козлов о 3:4 с «Локомотивом»: «Динамо» выиграло второй период, вело в третьем, немного не хватило. Матч можем занести себе в зачет"

Особенно порадовало это в игре с «Локомотивом», потому что «Локомотив» здорово меняется в атаке, и мы считаем, что нам удался второй период. Третий период мы вели, но нам немного не хватило.
Хотелось бы выигрывать такие игры, но в конце пропустили. В овертайме были моменты и у соперника, и у нас, поэтому, я думаю, что мы могли выиграть.
Сегодняшнюю игру мы можем занести себе в зачет, потому что у нас играли некоторые ребята из Высшей лиги и приобрели хороший опыт. Для них это были первые игры.
— Не ожидали, что «Локомотив» так мощно начнет?
— Нет, мы ожидали. Я думаю, что не хватило чуть-чуть опыта. Ошибки, которые мы совершили — это свойственно молодым игрокам. Но нашлись ребята, которые переломили эту игру. Мы выправили ситуацию — это обучающий процесс.
— Матвей Гуськов провел первый матч за «Динамо», как Вам его игра сегодня?
— Он получил не так много игрового времени. Он старается, какое-то время ему нужно для адаптации. Посмотрим, где он будет играть, справа или слева, и в каком звене.
У нас много травмированных. Пока его выпустили вместе с Михеевым и Рашевским, посмотрим, где он будет играть, — сказал ассистент главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов.