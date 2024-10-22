Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кучеров набрал очки в 5-м матче подряд со старта сезона, сделав передачу с «Торонто». Форвард владеет рекордом «Тампы» — 7 игр в сезоне-17/18

«Тампа» проиграла «Торонто» (2:5) в игре регулярного чемпионата.

Источник: Sports.Ru

Российский нападающий отметился результативной передачей в третьем периоде, когда Брэйден Пойнт забросил шайбу в большинстве.

Таким образом, Никита Кучеров набрал очки в пятом матче подряд со старта сезона. Он владеет рекордом «Лайтнинг» по этому показателю — в сезоне-2017/18 форвард набирал очки в семи встречах кряду.

В матче с «Торонто» Кучеров также нанес четыре броска по воротам, выполнил два силовых приема, проведя на льду 21 минуту и 39 секунд (7:31 — в большинстве).

Кучеров набрал 10 (7+3) очков в 5 матчах текущего чемпионата.