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Давыдов про Матвея Гуськова: «Салават» вряд ли замахнется на Кубок Гагарина, а у «Динамо» все возможности есть. Будет лидером в плей-офф, надеюсь"

Бело-голубые ранее выменяли форварда у «Салавата Юлаева».

Источник: Sports

— В «Салавате» 23-летний Матвей Гуськов получал много шансов, но не стал лидером.

— Зато он приложил руку к двум Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Является воспитанником армейцев — а значит, поможет «Динамо» в дерби с ЦСКА.

У нас команда вроде бы опытная, но тем не менее мало людей, которые выигрывали Кубки Гагарина. Поэтому осень у нас в последние годы складывается лучше, чем весна.

С этой точки зрения Гуськов, несмотря на молодость, — теперь у нас едва ли не самый титулованный.

Надеюсь, будет нашим лидером именно в плей-офф.

Тот же «Салават» в этом сезоне вряд ли замахнется на Кубок, а вот у «Динамо» все возможности есть, — сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.