Давыдов про Матвея Гуськова: «Салават» вряд ли замахнется на Кубок Гагарина, а у «Динамо» все возможности есть. Будет лидером в плей-офф, надеюсь"

— В «Салавате» 23-летний Матвей Гуськов получал много шансов, но не стал лидером.
— Зато он приложил руку к двум Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Является воспитанником армейцев — а значит, поможет «Динамо» в дерби с ЦСКА.
У нас команда вроде бы опытная, но тем не менее мало людей, которые выигрывали Кубки Гагарина. Поэтому осень у нас в последние годы складывается лучше, чем весна.
С этой точки зрения Гуськов, несмотря на молодость, — теперь у нас едва ли не самый титулованный.
Надеюсь, будет нашим лидером именно в плей-офф.
Тот же «Салават» в этом сезоне вряд ли замахнется на Кубок, а вот у «Динамо» все возможности есть, — сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.