Тирни об Овечкине: «Великие всегда находят способы довести дело до конца. У Гретцки и так много рекордов. Здорово сказать: “А ведь одну из шайб он забросил, когда я был на льду!”

— Следите за погоней Овечкина за Гретцки?
— Разумеется. В Северной Америке последние пару лет это показывают везде на телевидении, постоянно ведется отсчет, сколько Овечкину осталось до рекорда.
Очень круто жить в это время. Мы являемся свидетелями истории.
Играть против него в то время, когда он гонится за рекордом, тоже было невероятно. Здорово оглянуться назад и сказать: «А ведь одну из шайб он забросил, когда я был на льду!» (смеется).
— Как оцените его шансы побить рекорд?
— Как очень высокие. Он может забивать по 30 шайб за сезон, поэтому не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы.
Такие великие игроки, как он, всегда находят способы довести дело до конца. Он все еще может забить 40−50 шайб, так что вряд ли это станет для него проблемой.
— Для вас как для канадца важно, чтобы рекорд оставался у Гретцки?
— Не думаю. Как все говорят — рекорды существуют, чтобы их бить. У Гретцки и так много рекордов.
Для нашего поколения, включая меня, круто быть частью истории Овечкина — здорово видеть, как игрок, на игре которого ты рос, против которого играл, до сих пор в деле.
Не только как для игрока, но и как для болельщика это круто. Это хорошо для хоккея в целом, — сказал нападающий минского «Динамо» Крис Тирни.