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Фетисов о том, что Гретцки поддерживает Овечкина: «Это спортивный принцип, который культивируется в НХЛ. Приятно это осознавать»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (854 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

Ранее Овечкин рассказал, что Гретцки поддерживает его в гонке за рекордом.

"Порадовался за Сашу, когда он забросил первую шайбу в сезоне. Он молодец! Все радуются за него.

Его поддерживает даже Гретцки? Это и есть тот самый спортивный принцип, который культивируется в НХЛ. Приятно это осознавать", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Гретцки о гонке Овечкина за рекордом: «Это вопрос времени — отличный хоккеист и великолепный снайпер. Ови, Босси, Курри и Халл не промахиваются по воротам».