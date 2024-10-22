Фетисов о том, что Гретцки поддерживает Овечкина: «Это спортивный принцип, который культивируется в НХЛ. Приятно это осознавать»

Ранее Овечкин рассказал, что Гретцки поддерживает его в гонке за рекордом.
"Порадовался за Сашу, когда он забросил первую шайбу в сезоне. Он молодец! Все радуются за него.
Его поддерживает даже Гретцки? Это и есть тот самый спортивный принцип, который культивируется в НХЛ. Приятно это осознавать", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Гретцки о гонке Овечкина за рекордом: «Это вопрос времени — отличный хоккеист и великолепный снайпер. Ови, Босси, Курри и Халл не промахиваются по воротам».