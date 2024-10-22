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Андрей Кириленко о том, похож ли Овечкин на Леброна Джеймса: «Нет, совсем разные персонажи. Но и тот, и другой внесли колоссальный вклад в свои виды спорта. Это глыбы»

— Александр Овечкин похож на Леброна Джеймса?

Источник: Sports

— Нет, конечно, не похож. Овечкин — это Овечкин. Он абсолютно другой эмоционально, чем Леброн. Совсем разные персонажи, характеры.

Я не знаю просто, в чем мы их сравниваем. В долголетии на спортивном Олимпе?

— Леброн побил рекорд НБА по очкам, Овечкин идет за рекордом Гретцки по голам. Причем оба уже не лучшие в своих лигах, но очень уважаемые.

— Ну, а Яннис Адетокунбо — лучший в НБА? Его мы тогда тоже с Овечкиным сравним?

— Лучший сейчас — Никола Йокич.

— Я вот думаю, что Леброн входит в топ-20 игроков НБА. Я не к тому, что надо кого-то преуменьшить или преувеличить. Они просто разные абсолютно по своему типажу. Я не могу их сравнивать.

Но то, что и тот, и другой внесли колоссальный вклад в свои виды спорта, это несомненно. Это глыбы в своих направлениях, — сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.