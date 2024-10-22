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Тирни о Малкине: «Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Не осознаешь, насколько он хорош, пока не выйдешь играть против него»

— Согласитесь, что Малкина очень сильно недооценивают в НХЛ?
Источник: Sports

— Абсолютно. Когда в одной команде играют две суперзвезды, всегда сложно в достаточном объеме оценить вторую. Это два отличных игрока. Но Кросби — капитан, он получает гораздо больше внимания.

Ты не осознаешь, насколько хорош Малкин, пока не выйдешь играть против него. Я даже не мог представить, насколько он огромен, пока не вышел против него.

Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Когда у него идет игра, его практически невозможно остановить, — сказал нападающий минского «Динамо» Крис Тирни, ранее выступавший в НХЛ.