Тирни о Малкине: «Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Не осознаешь, насколько он хорош, пока не выйдешь играть против него»

— Абсолютно. Когда в одной команде играют две суперзвезды, всегда сложно в достаточном объеме оценить вторую. Это два отличных игрока. Но Кросби — капитан, он получает гораздо больше внимания.
Ты не осознаешь, насколько хорош Малкин, пока не выйдешь играть против него. Я даже не мог представить, насколько он огромен, пока не вышел против него.
Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Когда у него идет игра, его практически невозможно остановить, — сказал нападающий минского «Динамо» Крис Тирни, ранее выступавший в НХЛ.