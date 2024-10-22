Тирни о победной шайбе Ковальчука на ЧМ-2008: «Приятная горечь. Я болел за Канаду, но он был моим любимым игроком»

— Вообще-то, нет. На самом деле я болел за «Атланту Трэшерз», потому что был большим поклонником Ильи Ковальчука. У меня даже был свитер «Атланты», какое-то время очень сильно их поддерживал. За «Мэйпл Лифс» не болел.
— Как так вышло?
— Довелось посмотреть несколько игр по телевизору — мне понравились их джерси, понравился Ковальчук, поэтому начал болеть за «Атланту».
— Ковальчук вдохновил вас стать хоккеистом?
— Да. Сначала моим любимым хоккеистом был Джо Сакик, потом, в конце его карьеры, им стал Ковальчук. Затем Кросби с Малкиным. Ковальчук определенно был из тех, кто вдохновил меня, я хотел играть, как он.
— Какие эмоции испытывали, когда он забросил победную шайбу на ЧМ-2008?
— Приятная горечь, знаете. Разумеется, я болел за Канаду, но он был моим любимым игроком. Я был счастлив за одного игрока и грустил за противоположную команду, — с улыбкой сказал нападающий минского «Динамо» Крис Тирни.