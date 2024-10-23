Бахрейн стал 83-м членом Международной федерации хоккея

На данный момент существует Бахрейнская хоккейная лига из четырёх команд. Игры проводятся в формате 3×3 с тремя периодами по 15 минут каждый на катке размером 30×15 м. В каждой команде играет от 8 до 10 игроков, которые являются не только гражданами Бахрейна, но и канадцами, американцами, чехами, ливийцами и иракцами.