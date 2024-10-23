Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бахрейн стал 83-м членом Международной федерации хоккея

Бахрейн стал 83-м членом Международной федерации хоккея, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Источник: РИА "Новости"

Федерация хоккея Бахрейна была основана в 2009 году, но в хоккей в этой стране играли ещё в 1992 году, когда группа экспатов и бахрейнские игроки объединились, чтобы представить и популяризировать хоккей в местном сообществе.

Развитие хоккея в стране включает в себя создание успешных профессиональных лиг для мужчин и женщин к 2028 году, а также строительство полноразмерного катка.

На данный момент существует Бахрейнская хоккейная лига из четырёх команд. Игры проводятся в формате 3×3 с тремя периодами по 15 минут каждый на катке размером 30×15 м. В каждой команде играет от 8 до 10 игроков, которые являются не только гражданами Бахрейна, но и канадцами, американцами, чехами, ливийцами и иракцами.